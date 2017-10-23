{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Предвыборный штаб Собчак в Екатеринбурге возглавит Аксана Панова
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,47
Динамика за 2 недели
Евро 67,56
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 октября 2017
Главные новости 
16:34  23 октября 2017 0

Челябинск помоют к приезду двух президентов, Кремль шлет проверяющих

Путин и Назарбаев. Саммит Россия - Казахстан в доме Севастьянова. Екатеринбург, путин владимир, назарбаев нурсултан, президент Казахстана, президент России
Встреча двух президентов состоится в Челябинске 9 ноябряФото: Иван Некрасов © URA.RU

В преддверии XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием президентов Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева в Челябинск 30 октября прибудут представители Федеральной службы охраны. Форум стартует 8 ноября, встреча глав двух государств состоится 9 ноября.

К этому времени все гостевые маршруты Челябинска должны быть приведены в порядок. Такие поручения раздал мэр города Евгений Тефтелев своим заместителям и начальникам управлений, на аппаратном совещании 23 октября. Глава Челябинска также отдал распоряжение вымыть весь общественный транспорт в городе.

Деловая часть форума пройдет на заводе «Русские электрические двигатели» промышленной группы «КОНАР». Именно здесь состоится заседание Российско-Казахстанского делового совета с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. На базе ЮУрГУ пройдут форум ректоров вузов России и Казахстана и тематические конференции. Ожидается также прибытие министров двух республик.

Темой форума, как ранее заявил губернатор Борис Дубровский, станет развитие человеческого капитала. Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проводится ежегодно с 2003 года поочередно в каждой из стран. В 2016 году его принимала Астана, главной темой обсуждения было развитие транспортно-логистического потенциала.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров