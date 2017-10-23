16:34 23 октября 2017 0

Встреча двух президентов состоится в Челябинске 9 ноября Фото: Иван Некрасов © URA.RU

В преддверии XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием президентов Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева в Челябинск 30 октября прибудут представители Федеральной службы охраны. Форум стартует 8 ноября, встреча глав двух государств состоится 9 ноября.

К этому времени все гостевые маршруты Челябинска должны быть приведены в порядок. Такие поручения раздал мэр города Евгений Тефтелев своим заместителям и начальникам управлений, на аппаратном совещании 23 октября. Глава Челябинска также отдал распоряжение вымыть весь общественный транспорт в городе.

Деловая часть форума пройдет на заводе «Русские электрические двигатели» промышленной группы «КОНАР». Именно здесь состоится заседание Российско-Казахстанского делового совета с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. На базе ЮУрГУ пройдут форум ректоров вузов России и Казахстана и тематические конференции. Ожидается также прибытие министров двух республик.

Темой форума, как ранее заявил губернатор Борис Дубровский, станет развитие человеческого капитала. Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проводится ежегодно с 2003 года поочередно в каждой из стран. В 2016 году его принимала Астана, главной темой обсуждения было развитие транспортно-логистического потенциала.