17:51 23 октября 2017 5

Виктор Волков не проявил сочувствия к раненой коллеге Фото: Виктор Волков, facebook

Бывший корреспондент «Интерфакса» Виктор Волков довольно резко высказался по поводу нападения на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.

«Гляди-ка, у либералов очередная мученица совести вырисовывается. Кто-то слегка подрезал прямо в редакции „Эха Москвы“ ведущую Таню Фельгенгауэр. По-моему, ничего удивительного. Все эти хихоньки, хаханьки, паскудные шуточки. И всё это густо замешено на лжи. Рано или поздно подобное должно было случиться», — написал на своей странице в Facebook Виктор Волков.

После того как другие пользователи осудили его за такое заявление, он объяснил свою мысль.

«Нет, я не одобряю подобные методы. Но я понимаю, почему это происходит. Понимаю, почему ту же Латынину облили дерьмом, а затем сожгли её машину. Эти люди ведут себя нагло, по-хамски. Они всем своим поведением говорят: «Мы считаем вас скотами. Мы будем врать вам, издеваться над вами, глумиться, поливать грязью всё, что вам дорого. А вы нам ничего не сделаете». Ну вот — у кого-то не выдержали нервы и он взялся за нож.

Татьяну Фельгенгауэр госпитализировали Фото: Life shot

Лучше бы, конечно, подрезали Пархоменко. Ему давно пора. Мне эту публику не жаль. Никого — совсем. Они каждый день глумятся над тем, что мне дорого. Пусть их хоть всех вырежут», — добавил Виктор Волков.

После этого на журналиста посыпались оскорбления в матерной форме. Цензурные высказывания можно сосчитать на пальцах, например: «Виктор, мерзкий пост», — написал Магомед Яхьяев. «Ваш комментарий в прямом эфире — такая мерзость, что, прочитав, что вы еще и изучали юриспруденцию в Московском государственном социальном университете (МГСУ), изучали журналистику в Московском экстерном гуманитарном университете, потеряла последнюю надежду на будущее России. Тушите свет — поперло быдло кверху, как будто дрожжи бросили в дерьмо!!!» — пишет Евгения Ханина.

«Витя, помолчал бы ты уж. Сколько раз тебе говорила: прежде чем открыть рот — подумай! Витя, это же подло! Ну как ты этого не понимаешь? Татьяна — умная, красивая, талантливая девушка! Всё, что ты пишешь, мерзко!» — написала Елена Калинина.

Остальные комментарии написаны нецензурными словами, и здесь приводить их нельзя.

Ранее «URA.RU» сообщало, что некий Борис Гриц проник в здание редакции «Эха Москвы», брызнув охранникам из газового баллончика в глаза, поднялся на 14-й этаж и полоснул Фельгенгауэр ножом по горлу.