На ведущую «Эха Москвы» напали в редакции с ножом

Пострадавшую полоснули ножом по шее
Неизвестный ворвался в редакцию «Эха Москвы» и ранил ножом в шею ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Журналистка была госпитализирована, сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.
Предварительно, нападение произошло следующим образом: неизвестный прошел к проходной здания на Новом Арбате, где арендует помощения «Эхо Москвы». Он брызнул из баллончика газом в лицо охраннику, после чего поднялся на лифте в офисы радиостанции, пишет RT. Нападавший подошел к рабочему месту Татьяны Фельгенгауэр и полоснул ее ножом по горлу, после чего сбежал.
В настоящее время нападавший задержан охраной и передан полиции. Раненая журналистка госпитализирована, угрозы для жизни радиоведущей нет, передают врачи.