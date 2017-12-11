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11 декабря 2017
10:48  11 декабря 2017 1

«Бывших не бывает». Киркоров рассказал о своих чувствах к Пугачевой

Концерт в Лужниках в День народного единства. Москва, киркоров филипп
Певец отдает энергию залу и зрителямФото: Владимир Андреев © URA.RU

Эстрадный певец Филипп Киркоров признался, что до сих пор испытывает теплые чувства к бывшей жене Алле Пугачевой. Он вспомнил важные для себя моменты во время гастролей в Болгарии, где жил в одном из отелей с Примадонной.

«Помню, что тогда я был еще молодой, активный, амбициозный. Мы приехали в Болгарию на машине, на лимузине. Можете себе такое представить? Только благодаря авантюризму Аллы мы здесь и оказались. Тогда жили на четвертом этаже отеля, компания была большая, но мы много времени проводили вдвоем», — приводит воспоминания Киркорова StarHit. Он добавил, что с Пугачевой он сейчас состоит в дружеских отношениях, но это дается нелегко.

«Бывших не бывает, я так считаю. Те отношения были настолько яркими, фееричными, что на их фоне все меркнет моментально. Я просто закрылся в себе, отдавал энергию только залу, зрителям», — отметил он. Король поп-сцены говорит, что всю скопившуюся любовь отдает детям и надеется когда-нибудь найти вторую половину, вновь испытав любовь.

Ранее Филипп Киркоров порвал дружеские отношения с исполнительницей шансона Любовью Успенской. Он утверждает, что певица увела у него клиентов караоке-клуба, открыв подобное заведение.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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