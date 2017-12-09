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09 декабря 2017
17:06  09 декабря 2017 0

Киркоров порвал отношения с Успенской из-за денег

Открытая лицензия от 07.10.2016. Филипп Киркоров, киркоров филипп
Певец не хочет слышать о бывшей подругеФото: wikipedia.org

Филипп Киркоров прекратил дружеские отношения с исполнительницей шансона Любовью Успенской, с которой тепло общался с 80-х годов. Певица оценила этот шаг иронически и теперь ждет извинений.

Эстрадный исполнитель посчитал, что Успенская увела у него часть клиентов из частного караоке-клуба, которым он владеет. Дело в том, что бизнес-идея понравилась певице, и она открыла такое же заведение, пишет издание «Собеседник».

Успенская отреагировала на резкость бывшего друга иронически, заявив, что у Киркорова всегда происходит одинаково: сегодня ты лучший друг, а завтра — враг. При этом певица отметила, что по-прежнему считает короля российской эстрады своим другом и надеется, что он извинится перед ней. «Филипп злится, что у него хуже бизнес идет, чем у меня, вот и выпендривается, — подытожила Успенская.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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