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24 января 2018
23 января 2018
22:39  23 января 2018 0

Аномальные морозы на Урале: МЧС вводит особый режим, ГИБДД спасает водителей на трассах

Морозное утро. Курган, зима, мороз, холод
Замерзшим уральцам будет где отогретьсяФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Урал и Сибирь во власти морозов
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Спасатели и инспекторы ГИБДД на Урале из-за аномальных морозов перешли на особый режим работы. В Свердловской области МЧС предупредило жителей об угрозе пожара и обморожения, на Южном Урале сотрудники ДПС спасают на трассах дальнобойщиков.

Как отметили в МЧС, на Среднем Урале в готовности находятся 17 мобильных пунктов обогрева, которые в случае необходимости будут развернуты на автотрассах региона. Кроме того, в связи с морозами введены дополнительные меры для защиты населения и инфраструктуры. «Все экстренные, аварийно-спасательные и дежурно-диспетчерские службы функционируют в режиме повышенной готовности. ГИБДД усилила патрулирование на трассах. Оповещение водителей-дальнобойщиков осуществляется по радиосвязи», — говорится в сообщении МЧС.

Спасатели предупредили уральцев с помощью СМС

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, в регионе 24 и 25 января сохранятся сильные морозы. В Курганской области местами похолодает до минус 41 градуса, в Тюменской области среднесуточная температура ниже климатической нормы на 10 и более градусов. Здесь отменены занятия в школах.

На Ямале, где температура воздуха опустилась до минус 45 градусов, школьников и студентов перевели на онлайн-обучение. Водители жалуются, что шины автомобилей в такой мороз «ломаются, как сухари». Впрочем, благодаря морозам, в округе налаживается работа сезонных дорог. Как в пресс-службе губернатора Ямала, введены в эксплуатацию три из четырех зимников.

В Челябинской области из-за аномальных морозов пяти дальнобойщикам потребовалась помощь на участке автодороги М-5 «Урал». Здесь было введено патрулирование для оказания экстренной помощи водителям. Только за минувшие сутки дорожные бригады «УралАвтодора» на участке трассы М-5 «Урал» от Златоуста до Чебаркуля отбуксировали на ближайшие стоянки и автозаправочные станции пять большегрузов, сообщили «URA.RU» в Управление федеральных дорог «Южный Урал».

Рита Теркина
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