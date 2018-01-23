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Главные новости Ямала
12:37  23 января 2018 0

«Ломаются как сухари». На Ямале от мороза рассыпаются шины автомобилей. ВИДЕО

Автор видео наступает на шину, и она ломаетсяСкриншот с видео в группе «РН-Ванкор» во «ВКонтакте»
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Урал и Сибирь во власти морозов
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В сети появилось видео с Ванкорского месторождения на Ямале, где автор показывает шину автомобиля, застывшую на морозе. Материал протектора стал настолько хрупким, что его можно сломать без особых усилий.

Ролик выложен в группе «РН-Ванкор» в соцсети «ВКонтакте». Мужчина на видео наступает на шину, и она ломается. «Ломается как макароны», — комментирует мужчина. Пользователи соцсетей комментируют: «Только люди вопреки всему остаются несломленными!»; «Жесть!».

Погода на Ванкоре
Фото из социальной сети «ВКонтакте»

По данным автора видео, на Ванкоре 22 января было ниже 50 градусов холода. На Ямале уже неделю лютуют крещенские морозы: температура от -30 градусов. Синоптики пугают холодами до -50 градусов (столько уже на самых северных территориях — от Сабетты до Карского моря). По соцсетям гуляют фейковые вбросы о похолодании до -80. Но закаленных северян этим не испугать, они отнеслись к морозу как к поводу для селфи.

Закоренелые ямальцы твердо знают, что северянин — это не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается. Так считает один из жителей Салехарда, пенсионер Сергей Тетеревлев. Он рассказал, что свободное время проводит на реке за рыбалкой. И даже трескучие морозы ему не помеха. Ямальцы в этом году придумывают много развлечений, «завязанных» на низкие температуры. Ранее «URA.RU» уже рассказывало про энтузиастов, которые запускают салюты из кипятка, и о спортсмене, который отправился в -40 кататься на велосипеде по замерзающему Ноябрьску.

Ольга Дудорова
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