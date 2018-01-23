В сети появилось видео с Ванкорского месторождения на Ямале, где автор показывает шину автомобиля, застывшую на морозе. Материал протектора стал настолько хрупким, что его можно сломать без особых усилий.
Ролик выложен в группе «РН-Ванкор» в соцсети «ВКонтакте». Мужчина на видео наступает на шину, и она ломается. «Ломается как макароны», — комментирует мужчина. Пользователи соцсетей комментируют: «Только люди вопреки всему остаются несломленными!»; «Жесть!».
По данным автора видео, на Ванкоре 22 января было ниже 50 градусов холода. На Ямале уже неделю лютуют крещенские морозы: температура от -30 градусов. Синоптики пугают холодами до -50 градусов (столько уже на самых северных территориях — от Сабетты до Карского моря). По соцсетям гуляют фейковые вбросы о похолодании до -80. Но закаленных северян этим не испугать, они отнеслись к морозу как к поводу для селфи.
Закоренелые ямальцы твердо знают, что северянин — это не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается. Так считает один из жителей Салехарда, пенсионер Сергей Тетеревлев. Он рассказал, что свободное время проводит на реке за рыбалкой. И даже трескучие морозы ему не помеха. Ямальцы в этом году придумывают много развлечений, «завязанных» на низкие температуры. Ранее «URA.RU» уже рассказывало про энтузиастов, которые запускают салюты из кипятка, и о спортсмене, который отправился в -40 кататься на велосипеде по замерзающему Ноябрьску.