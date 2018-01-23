Ямальских школьников и студентов перевели на онлайн-обучение из-за морозов

14:45 23 января 2018 0

В ямальских школах отменили занятия из-за холодов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за сильного похолодания в некоторых районах Ямала были полностью отменены занятия в школах. Педагоги советуют не подвергать детей опасности и не выходить из дома. Задания для повторения и закрепления пройденного материала учащиеся получают через онлайн-сервис «сетевой город».

Кроме того, холода помешали и работе Ямальского полярного агроэкономического техникума. Здание оказалось слишком холодным, и в нем невозможно находиться. Температура в аудиториях не более 6 градусов. «Распустили с самого утра студентов, потому что на улице -40, а у нас на первом этаже холодно. Мы сейчас своими силами планируем сделать ремонт полностью фасада, утеплить всё полностью. У нас договоры все уже заключены. На стройматериалы также деньги мы нашли», — передает слова директора техникума Вадима Осипова «Ямал-Регион».

В последние годы в морозы объявляются неблагоприятные условия для обучения, но каждая школа самостоятельно решает, как поступать в таких случаях. Так, например, в школах Салехарда во вторник, 23 января, педагоги начального звена предложили родителям не приводить детей в школу из-за сильного мороза. С утра в ямальской столице температура воздуха упала ниже -40 градусов. Накануне родителям также разрешили оставить детей дома, и часть из них этим воспользовалась, рассказали «URA.RU» родители салехардских школьников.

Ямал уже неделю находится во власти крещенских морозов. Температура воздуха в северной части округа упала ниже -50 градусов. В соцсетях жители стали публиковать свои обмороженные селфи и видео, как от холода замерзают и ломаются, как сухари, покрышки автомобилей. А некоторые при этом продолжают кататься по городу на велосипедах и запускать фейерверки из кипятка