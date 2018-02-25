В Финляндии рассказали о «сумасшедших русских туристах» с пакетами денег

07:59 25 февраля 2018 0

«Безумные русские» платили даже за аренду домашних животных Фото: Pixabay

Приезжающие в Финляндию российские туристы стали гораздо скромнее в расходах. Они больше не разбрасываются деньгами, вместо посещения ресторанов готовят сами и останавливаются в отелях на меньший срок. Грустную для финской экономики тенденцию отметили журналисты государственной телерадиокомпании Yle.

Финны с ностальгией вспоминают 1990-е и «нулевые» годы, когда богатые россияне покупали на горнолыжном курорте Тахко дома и участки стоимостью в два миллиона марок, переплачивая за них в пять-десять раз; бросали у дверей арендованных коттеджей купленные «покататься» снегоходы, заказывали в ресторанах всю карту меню лишь для того, чтобы попробовать каждое блюдо. В те времена в отелях «на всякий случай» дежурили пилоты частных самолетов, а туристы платили даже за аренду кошек, цитирует финских коллег «Экономика сегодня».

Теперь российские туристы в Финляндии перестали бездумно тратить деньги, констатирует финская телерадиокомпания. К тому же их поток снизился в разы. Ради того, чтобы вызвать интерес к стране, финны идут на самые разные ухищрения. Так, в этом году фанаты сериала «Игра престолов» могут поселиться в отеле из льда, пишет «Русская планета». Здание украшают скульптуры персонажей сериала и драконов, а ночь в одном из номеров обойдется в 200 долларов.