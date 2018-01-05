Пилот частного самолета «Гольфстрим», отправлявшегося в рейс из финского аэропорта Киттиля в Екатеринбург, погиб в результате несчастного случая на борту. 50-летнего летчика из Германии, управлявшего зарегистрированным на Украине бизнес-джетом, убило дверью собственного самолета. Ее обломки по непонятной причине разбросало в радиусе десяти метров от воздушного судна.
ЧП произошло, когда 20-местный самолет, пассажирами которого являлись россияне, проходил предполетную подготовку и на борту находился лишь пилот. Он погиб от удара неожиданно захлопнувшейся двери. «Самолет прилетел из Москвы с россиянами на борту, после чего они должны были продолжить путешествие в Екатеринбург», — сообщила местная газета Ilta Sanomat. Полиция, по данным издания, проверяет версию о преступлении.
«Некоторые фрагменты двери самолета оказались отброшены от самолета на расстояние более 10 метров. Что-то произошло на борту. Есть и другие вопросы по этому происшествию. Мы изучаем все детали», — пояснил также представитель бюро по расследованию авиационных происшествий Финляндии Сакари Лауриала телеканалу MTV3.
Ранее сообщалось, что самолет Gulfstream G150 выпущен в 2012 году, принадлежит австрийской компании Skyline Aviation, но зарегистрирован в Киеве. В пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово, куда обратился за комментариями корреспондент «URA.RU», не ответили на телефонный звонок.