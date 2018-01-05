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06 января 2018
05 января 2018
17:31  05 января 2018 1

Пилот украинского самолета, вылетавшего из Финляндии в Екатеринбург, загадочно погиб. «Что-то произошло на борту». ФОТО

По данным наземных служб, ЧП случилось буквально перед взлетомФото: Life.ru

Пилот частного самолета «Гольфстрим», отправлявшегося в рейс из финского аэропорта Киттиля в Екатеринбург, погиб в результате несчастного случая на борту. 50-летнего летчика из Германии, управлявшего зарегистрированным на Украине бизнес-джетом, убило дверью собственного самолета. Ее обломки по непонятной причине разбросало в радиусе десяти метров от воздушного судна.

ЧП произошло, когда 20-местный самолет, пассажирами которого являлись россияне, проходил предполетную подготовку и на борту находился лишь пилот. Он погиб от удара неожиданно захлопнувшейся двери. «Самолет прилетел из Москвы с россиянами на борту, после чего они должны были продолжить путешествие в Екатеринбург», — сообщила местная газета Ilta Sanomat. Полиция, по данным издания, проверяет версию о преступлении.

«Некоторые фрагменты двери самолета оказались отброшены от самолета на расстояние более 10 метров. Что-то произошло на борту. Есть и другие вопросы по этому происшествию. Мы изучаем все детали», — пояснил также представитель бюро по расследованию авиационных происшествий Финляндии Сакари Лауриала телеканалу MTV3.

Ранее сообщалось, что самолет Gulfstream G150 выпущен в 2012 году, принадлежит австрийской компании Skyline Aviation, но зарегистрирован в Киеве. В пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово, куда обратился за комментариями корреспондент «URA.RU», не ответили на телефонный звонок.

Пассажиры самолета собирались лететь в Екатеринбург
Фото: скрин сайта газеты Ilta Sanomat

Алексей Шумов
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