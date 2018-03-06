22:13 06 марта 2018 0

Самолет не дотянул до ВПП полкилометра Фото: Министерство обороны Российской Федерации

На борту российского транспортного самолета Ан-26, который потерпел крушение в Сирии, находились 39 человек. Количество жертв авиакатастрофы уточнили в пресс-службе Минобороны России.

«По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находились 33 пассажира и шесть членов экипажа», — приводит RT сообщение ведомства. В министерстве также отметили, что все находившиеся на борту были военнослужащими Вооруженных сил РФ. Выжить не удалось никому.

Ранее было известно о 32 людях, находившихся на борту Ан-26. Российский самолет разбился в Сирии 6 марта в 14:51 мск во время захода на посадку. По предварительным данным, борт столкнулся с землей, не долетев до взлетно-посадочной полосы около 500 метров. Причиной могла стать техническая неисправность. Для проведения расследования, по информации телеканала 360, по факту аварии создадут специальную комиссию. На месте крушения уже обнаружили «черный ящик», передавало «URA.RU»