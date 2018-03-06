На месте гибели Ан-26 в Сирии нашли черный ящик

20:31 06 марта 2018 3

Разбившемуся самолету было 37 лет фото: Maksimus

На месте крушения российского военно-транспортного самолета Ан-26, разбившегося сегодня в Сирии на авиабазе Хмеймим, нашли черный ящик. По свидетельству очевидцев, в момент посадки самолета был сильный боковой ветер, и самолет сильно накренило, он пошел на посадку практически боком. Паблики террористов пока что молчат по поводу крушения самолета в Сирии, тем самым косвенно подтверждая версию МО, сообщает телеграм-канал WarGonzo.

Известно, что разбился Ан-26 с бортовым номером RF-36162, изготовленный в 1980 году. По данным WarGonzo, «Ан-26 вылетел с аэродрома Квайрес в пригороде Алеппо. После этого он совершил две промежуточные посадки и направился в Хмеймим. Разбился самолет в 14:51 по местному времени». Пилотом самолета называют майора Смирнова, на борту находились в том числе гражданские и женщины.

В Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. По данным Минобороны РФ, погибли 32 человека, находившиеся на борту. В военном ведомстве утверждают, что самолет не был сбит. Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении, уточняло «Федеральное агентство новостей».

Это вторая гибель самолета Ан-26 в Сирии. 18 января 2015 года возле города Абу-эд-Духуре разбился Ан-26, принадлежавший ВВС Сирии. При заходе на посадку в условиях дождя и тумана машина зацепила линии электропередачи, врезалась в землю и полностью разрушилась — погибли все находящиеся на борту 37 человек.