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19 марта 2018
21:15  19 марта 2018 0

Отменены спектакли со звездой сериала «Сваты». Диагноз актера не называют

О диагнозе Федора Добронравова не сообщаетсяФото: страница «Продюсерский Центр «Федор Добронравов» в Facebook

В Москве отменили спектакль «Где мы?» 21 марта в связи с госпитализацией актера Федора Добронравова. В Санкт-Петербурге 25 марта не покажут спектакль «Чудики» по той же причине.

Об отмене спектаклей заявил агент актера Ирина Сойкина, сообщает телеканал 360. При этом она не рассказала подробно о диагнозе Добронравова, но добавила, что «уже ничего страшного».

Добронравов попал в больницу 19 марта. Сейчас он уже чувствует себя лучше, пишет «Федеральное агентство новостей». Актер известен российским зрителям по фильмам «Ликвидация», «День радио», сериалу «Сваты» и другим проектам. Кроме телевизионных ролей, он сыграл в многочисленных театральных постановках.

Ольга Кулакова
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