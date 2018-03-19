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19 марта 2018
18 марта 2018
Главные новости Москвы
00:10  19 марта 2018 0

Звезда сериала «Сваты» попал в больницу

Добронравов хорошо знаком и поклонникам телевизионных шоуФото: ru.wikipedia.org

Народный артист России Федор Добронравов госпитализирован. Информацию об этом сообщила его агент Ирина Сойкина.

О проблемах со здоровьем звезды сериалов «Сваты», «Квартал-95» и «Ликвидация» пишет «Газета.ру». Сейчас, по словам Сойкиной, Добронравову стало лучше. О причинах госпитализации женщина предпочла умолчать.

Российскому зрителю Федор Добронравов известен преимущественно как актер комедийного плана. Помимо телевизионных ролей, он сыграл также в фильмах «День радио», «Золотой теленок» и во многочисленных театральных постановках.

Как писало «URA.RU», ранее Госкино Украины отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты». Запрет госагентства Украины объясняется попаданием актера Федора Добронравова в черный список Министерства культуры страны. Его считают лицом, которое угрожает национальной безопасности страны.

Владимир Васин
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