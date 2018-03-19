Звезда сериала «Сваты» попал в больницу

00:10 19 марта 2018 0

Добронравов хорошо знаком и поклонникам телевизионных шоу Фото: ru.wikipedia.org

Народный артист России Федор Добронравов госпитализирован. Информацию об этом сообщила его агент Ирина Сойкина.

О проблемах со здоровьем звезды сериалов «Сваты», «Квартал-95» и «Ликвидация» пишет «Газета.ру». Сейчас, по словам Сойкиной, Добронравову стало лучше. О причинах госпитализации женщина предпочла умолчать.

Российскому зрителю Федор Добронравов известен преимущественно как актер комедийного плана. Помимо телевизионных ролей, он сыграл также в фильмах «День радио», «Золотой теленок» и во многочисленных театральных постановках.

Как писало «URA.RU», ранее Госкино Украины отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты». Запрет госагентства Украины объясняется попаданием актера Федора Добронравова в черный список Министерства культуры страны. Его считают лицом, которое угрожает национальной безопасности страны.