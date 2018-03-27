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27 марта 2018
Главные новости Москвы
15:56  27 марта 2018 0

Звезду «Дома-2» затравили в соцсетях за неуместное селфи с розами. ФОТО

Боня обиделась на россиянФото: с личной страницы Виктории Бони в Instagram

Виктория Боня выложила на своей странице в Instagram фото из лондонского ресторана, где похвасталась новым платьем и шикарным букетом цветов. Пользователям не понравилось, что снимок появился в день, когда вся страна обсуждала трагедию в Кемерово.

На фото немедленно отреагировали подписчики звезды. «Вся страна скорбит, а Боня селфи с розами снимает, как первобытная. Интересно то же самое она делала бы если бы в этом кинотеатре ее дочь окажись?!», «Просто повезло очередной *** с мужиком, у которого есть ***. Вот и за счет него она там где она сейчас!», «Будем смотреть как она будет стареть. Как она уже говорила «я буду стареть так как ни одна девушка не сможет», — цитирует портал «Дни.ру» возмущенных комментаторов.

Боня в ответ обвинила пользователей в хамстве и жестокости и заявила, что рада тому, что ее дочь «не будет расти в вашем обществе, где ненависть берет верх даже в такой ситуации, когда бы нужно направить свои силы и сделать что-то полезное».

Помимо фото с розами, Виктория Боня опубликовала и два поста, посвященные кемеровской трагедии. В одном выразила соболезнования пострадавшим, во втором поделилась информацией «Красного Креста» о сборе пожертвований.

Тем временем в соцсетях продолжают обсуждать произошедший в воскресенье в кемеровском торговом центре пожар. Официально считается, что его жертвами стали 64 человека, большинство из которых дети.

Виктор Жуков
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