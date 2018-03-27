13:32 27 марта 2018 10

Пожар унес жизни десятков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В пожаре на территории ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово погиб 41 ребенок. Уточненные данные опубликованы родственниками жертв трагедии в специально созданном штабе.

По предложению мэра Кемерово Ильи Сердюка члены инициативной группы посетили городской морг, чтобы проверить информацию, согласно которой власти скрывают реальное число погибших. Активисты убедились, что число жертв, озвученное официальными ведомства (64 человека), соответствует действительности.

«Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали — мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках. Была информация, что трупы повезли на хладокомбинат, но ничего, кроме продуктов, там нет. Мы посмотрели все фуры, не дали выехать ни одной машине. Если пропали сто трупов, то где люди, которые их ищут?» — приводит слова активиста «Интерфакс».



Сегодня, 27 марта, в столицу Кузбасса прибыл президент РФ Владимир Путин. Глава государства побывал на месте трагедии, а также провел незапланированную встречу с активистами, возмущенными ходом расследования пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Президент пообещал кемеровчанам, что все виновники будут наказаны. Скорее всего, губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, не приехавшего своевременно на место пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в ближайшее время ждет отставка.