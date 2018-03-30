15:06 30 марта 2018 1

Алексей Иванов удивился своему тексту в чужой книге Фото: Анна Майорова © URA.RU

Писатель Алексей Иванов, автор книг «Ебург» и «Географ глобус пропил», заметил плагиат в биографии писателя Владислава Крапивина, написанной Андреем Щуповым. По словам продюсера Иванова, с одной из его книг автором были скопированы целые фрагменты.

«Алексей старается читать весь уральский нон-фикшн. На днях мы купили книгу „Владислав Крапивин“, автор Андрей Щупов из Екатеринбурга. Алексей читает и время от времени восклицает: „Где-то я это уже писал!“ В тексте Щупова практически дословно приводится глава про Крапивина из книги „Ебург“», — рассказала «URA.RU» Юлия Зайцева, продюсер писателя. По словам собеседницы агентства, в суд автор подавать не намерен. «Отнеслись к этому как к приколу», — отметила девушка.

Алексей Щупов — писатель из Екатеринбурга. Как сообщается на сайте «Лаборатория Фантастики», автору 53 года. Он учился в английской школе N 99, окончил электротехнический факультет УЭМИИТ. Работал инженером, затем начал карьеру писателя, попутно подрабатывая разнорабочим. В 1992 году получил премию «ДЭМ», учрежденную Юлианом Семеновым (за лучший российский детектив). За творческую карьеру опубликовал несколько десятков книг. На сайте Ozon книга Щупова, в которой Иванов и его продюсер заметили заимствования, стоит 1279 рублей. Оперативно получить комментарий писателя не удалось — на вопрос журналиста, заданный в соцсетях, Щупов пока не ответил.