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30 марта 2018
15:06  30 марта 2018 1

Автор «Ебурга» поймал биографа Крапивина на плагиате. «Где-то я это уже писал!»

Встреча с писателем Алексеем Ивановым в Ельцин Центре. Екатеринбург, иванов алексей
Алексей Иванов удивился своему тексту в чужой книгеФото: Анна Майорова © URA.RU

Писатель Алексей Иванов, автор книг «Ебург» и «Географ глобус пропил», заметил плагиат в биографии писателя Владислава Крапивина, написанной Андреем Щуповым. По словам продюсера Иванова, с одной из его книг автором были скопированы целые фрагменты.

«Алексей старается читать весь уральский нон-фикшн. На днях мы купили книгу „Владислав Крапивин“, автор Андрей Щупов из Екатеринбурга. Алексей читает и время от времени восклицает: „Где-то я это уже писал!“ В тексте Щупова практически дословно приводится глава про Крапивина из книги „Ебург“», — рассказала «URA.RU» Юлия Зайцева, продюсер писателя. По словам собеседницы агентства, в суд автор подавать не намерен. «Отнеслись к этому как к приколу», — отметила девушка.

Алексей Щупов — писатель из Екатеринбурга. Как сообщается на сайте «Лаборатория Фантастики», автору 53 года. Он учился в английской школе N 99, окончил электротехнический факультет УЭМИИТ. Работал инженером, затем начал карьеру писателя, попутно подрабатывая разнорабочим. В 1992 году получил премию «ДЭМ», учрежденную Юлианом Семеновым (за лучший российский детектив). За творческую карьеру опубликовал несколько десятков книг. На сайте Ozon книга Щупова, в которой Иванов и его продюсер заметили заимствования, стоит 1279 рублей. Оперативно получить комментарий писателя не удалось — на вопрос журналиста, заданный в соцсетях, Щупов пока не ответил.

Данил Бардин
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