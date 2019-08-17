Евгений Куйвашев вместе со зрителями чествовал экипаж «Уральских авиалиний» (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев признался, что чествование пилотов, посадивших самолет в кукурузном поле, на футбольном матче «Урал» — «Крылья советов» вызвало у всех присутствующих «слезы на глазах». Об этом глава региона написал в Instagram.

«Наши герои. Весь огромный стадион приветствовал их стоя. На глазах слезы», — пояснил Куйвашев.

Члены экипажа самолета «Уральских авиалиний» пришли на игру Российской премьер-лиги на стадионе «Екатеринбург Арена» 17 августа. Им стоя аплодировали около 20 тысяч зрителей. Командир лайнера Дамир Юсупов открыл матч, нанеся символический удар по мячу.

Борт А321, летевший 15 августа из Жуковского в Симферополь, совершил аварийную посадку в кукурузном поле. В двигатели самолета попали птицы, и он загорелся. На борту находились 233 человека, всех удалось эвакуировать.

После инцидента руководство «Урала» предоставило членам экипажа постоянные абонементы на посещение матчей. Позже Юсупов признался, что болеет за «Спартак», и московский клуб подарил пилотам бессрочные абонементы на домашние игры.