Военный эксперт объяснил, зачем в НАТО говорят о потере преимущества перед Россией

Страны НАТО искусственно повышают статус России как врага Запада, считает специалист Фото: официальный сайт НАТО

Слова американского генерала Джозефа Данфорда о том, что НАТО утратило военное преимущество над РФ, носят тактический характер. Так западные военачальники стремятся искусственно повысить статус России как опасного врага, чтобы получить дополнительное финансирование. Такое мнение выразил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«Традиционно, когда западные военные хотят денег, они находят себе „противника“, который „становится сильнее и начинает угрожать странам НАТО“. На сегодняшний день таким „противником“ выступает Россия. И идет запугивание общественности и обывателя. И под это дело, конечно, увеличивают военный бюджет», — сказал Мураховский в беседе с RT.

Тем не менее, военный эксперт признал, что армия России действительно стала мощнее. По его словам, в 2008 году Москва начала масштабную военную реформу и модернизировала вооруженные силы. Эффективность российской армии уже продемонстрировала операция в Сирии. «НАТО это, конечно, беспокоит», — заключил Мураховский.

Ранее Данфорд заявил, что в последние несколько лет НАТО теряет военное превосходство над Россией. Именно потерей преимущества генерал армии США оправдал принятие новой стратегии альянса в мае этого года. В разговоре с «Национальной службой новостей» первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отметил, что заявление Данфорда, вероятно, было сделано для того, чтобы США получили больше денег от продажи вооружения странам НАТО.