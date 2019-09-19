18 сентября 2019

Американский генерал признал потерю преимущества НАТО над Россией

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Клипарт. Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, поднятые руки
В НАТО предпринимают попытки по наращиванию военного потенциалаФото: Официальный сайт «НАТО»

В последние несколько лет НАТО утратило военное преимущество перед Россией. Таким мнением поделился председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

«РФ — наш конкурент. Преимущество НАТО над возрождающейся Россией подорвано», — передает слова Данфорда сайт Пентагона. По словам американского военного, именно из-за отсутствия превосходства главы оборонных ведомств объединения в мае разработали и приняли новую стратегию альянса.

Данфорд также отметил, что на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса, которая прошла в сентябре, обсуждалась общая концепция НАТО по обороне, сдерживанию и операциям альянса. «Мы предпринимаем усилия для наращивания военного потенциала», — подытожил генерал.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что РФ якобы занимается разработкой новых вооружений, нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, напоминает «Федеральное агентство новостей». Договор перестал действовать в августе.

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-
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