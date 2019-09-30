В России хотят запретить рекламу сладкого

Врач призвал не отказываться полностью от сладкого, так как это способ получения эмоционального удовольствия Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Объем рекламы сладкого в России нужно ограничить, так как все больше граждан страдают от лишнего веса и диабета. Об этом заявил главный внештатный специалист, диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.

«Нас очень волнует, что за последние годы россияне стали больше потреблять сахара. Надо ограничить рекламу сладостей и кондитерских изделий», — приводит его слова РИА «Новости». Диетолог отметил, что лучше как можно меньше есть сладкое.

Тутельян объяснил, что сахар нужен тем, кто тратит много энергии. Он подчеркнул, что при физических нагрузках сахар превращается в глюкозу, которая хорошо усваивается в организме, передает агентство Nation News. Директор Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Никитюк в свою очередь заявил, что россияне едят больше сахара, чем разрешено по нормам ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения). Однако врач призвал не отказываться полностью от сладкого, так как это еще и способ получения эмоционального удовольствия.

При этом эксперты подчеркивают, что белый и коричневый сахар одинаково вредны. Заменять сахар лучше заменителями и подсластителями. Ранее российские врачи призвали отказаться от сахара, чтобы сохранить здоровье сердца.