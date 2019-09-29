28 сентября 2019

Российские врачи назвали полезные для сердца продукты

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи рекомендуют отказаться от употребления сливок и жирного творогаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сохранить здоровье сердца помогает сбалансированное питание, предполагающее отказ от сахара, жирного мяса и алкоголя. Об этом сообщили специалисты Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины при Минздраве России.

«Увеличьте потребление продуктов, богатых калием и магнием (картофель, томаты, бананы, апельсины, киви, а также молоко, мясо, бобовые, зерновые, в первую очередь овес и орехи)», — говорится в сообщении на сайте центра. Всего за сутки рекомендуется съедать около 400 граммов овощей и фруктов.

Отмечается, что жирное мясо лучше заменить на птицу, рыбу и морепродукты. Молочные продукты лучше выбирать нежирные и несладкие.Также врачи советуют включить в рацион продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты. К ним относится несоленая семга, форель, скумбрия и лосось, передает телеканал 360. А вот употребление сливок, жирного творога, кондитерских изделий и сладких безалкогольных напитков стоит ограничить.

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© Служба новостей «URA.RU»
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