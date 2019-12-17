Онищенко назвал провокацией исследование о самом опасном алкоголе

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XV (15) съезд ЕР, Манеж. Москва, онищенко геннадий, портрет, съезд ер, единая россия
Врач и депутат призывает не поднимать шумиху вокруг алкоголя перед новогодними праздникамиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко раскритиковал исследование британских ученых об опасности алкоголя. В разговоре с «URA.RU» парламентарий заметил, что публикации подобного рода являются провокациями в канун Нового года.

«Давайте не будем разговорами об алкоголе, о его тонкостях, о том, что лучше и как всасывается, провоцировать народ, который без наших с вами подсказок будет пить в избыточном количестве алкоголь. Не надо [распространять] эти провокации в канун Нового года», — заявил Геннадий Онищенко в беседе с «URA.RU».

Депутат также раскритиковал данные о том, что херес и портвейн вызывают наибольшее опьянение и самое сильное похмелье. Заявление об этом он назвал «бредом сивой кобылы».

Ранее СМИ передавали заявления, которые сделал профессор британского университета Брайтона Хал Сосабовски, согласно которым самое сильное опьянение и похмелье вызывают херес и портвейн, а также крепкие напитки, такие как виски. Также особо опасными он назвал игристые вина и шампанское, а желающим порекомендовал пить водку.

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© Служба новостей «URA.RU»
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