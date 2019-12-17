Названы самые опасные алкогольные напитки

Игристые вина являются одними из самых «сильных» напитков Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Ученые из британского Брайтонского университета выяснили, от какого алкоголя происходит самое сильное опьянение и самое сильное похмелье. Об этом сообщает Daily mail.

«К опьянению быстрее приводят херес и портвейн. Это связано с тем, что у них быстрая всасываемость и достаточно высокое содержание алкоголя — около 20%», — приводит выдержки из исследования сайт vse42.ru.

По словам ученых, степень опьянения зависит от содержания в напитке этанола, доля которого обычно составляет от пяти до сорока процентов. Поэтому в шорт-лист алкоголя, которому организму сложнее всего противостоять, входит также виски и подобные крепкие напитки. Однако из-за высокого градуса крепости они медленно всасываются кровеносной системой, так как препятствуют работе нервных клеток желудка.

Игристые вина и шампанское, в свою очередь, приводят к быстрой потере самоконтроля из-за наличия в напитках газов. Поэтому алкогольное опьянение можно почувствовать уже в первую минуту.

Кроме этого, ученые развеяли популярный миф о смешивании алкоголя с водой, что позволяет не опьянеть и избежать похмелья.На самом деле, такую практику нельзя применять с 40-градусными напитками, так как вода уменьшает количество этанола вдвое, а 20-градусные напитки приводят к самому быстрому опьянению. По этой же причине нельзя запивать легкий алкоголь крепким.

Чтобы после веселых застолий чувствовать себя не так плохо, рекомендуется пить водку. Однако самый лучший способ избежать похмелья — не пить вовсе.