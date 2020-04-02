01 апреля 2020

Главный инфекционист ФМБА назвал сроки завершения вспышки коронавируса в РФ

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Эпидемию в РФ смогут завершить к концу летаФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Через 2—2,5 месяца ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России нормализуется, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Владимир Никифоров.

В эфире программы «Док-Ток» на «Первом канале» Владимир Никифоров предположил, что пик заболеваемости в стране можно ожидать в середине следующей недели.

«Скажу так, я сегодня слышал выступления, что мы прошли пик. Не прошли пик…» — подчеркнул Никифоров. При этом он отметил, что эпидемия завершится в стране к концу лета точно.

Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев сделал прогноз, что при благоприятном сценарии пик заболеваемости коронавирусом в России может быть пройден уже через 10 дней. Лукашев предполагает, что вирус останется навсегда, но он ослабнет и перестанет представлять опасность для общества.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что меры, принимаемые в России, помогут не допустить европейский сценарий распространения коронавируса. напоминает RT.

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