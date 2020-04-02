01 апреля 2020

Вирусолог Лукашев спрогнозировал сроки исчезновения коронавируса в России

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При неблагоприятном стечении обстоятельств Россия достигнет пика заболеваемости приблизительно в конце маяФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

При благоприятном сценарии пик заболеваемости коронавирусом в России может быть пройден уже через 10 дней. При неблагоприятном стечении обстоятельств страна достигнет пика заболеваемости приблизительно в конце мая. Об этом журналистам заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

«Если меры будут строго выполняться, то мы увидим снижение заболеваемости. В лучшем случае пик будет пройден уже дней через десять, и дальше начнется спад. В худшем случае получим отсрочку пика на конец мая — июнь», — цитируют «Известия» Лукашева. По его словам, изменение ситуации проявляется через 12 дней после введения режима самоизоляции. Спрогнозировать длительность домашнего режима в России можно будет по результатам ближайших двух недель, уточнил вирусолог. Специалист утверждает, что самоизоляция поможет заметно улучшить ситуацию в стране.

Лукашев предполагает, что вирус останется навсегда, но он ослабнет и перестанет представлять опасность для общества. Он также не исключает второй волны распространения коронавируса. Предварительно, это может быть осенью, считает вирусолог.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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