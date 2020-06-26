Политологи дали прогнозы по явке на голосовании за Конституцию

Уровень активности на нынешнем голосовании сравним с 1993 годом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Интерес россиян к обновленной Конституции России образца 2020 года будет не меньше, чем к той, что принималась в 1993 году, когда стране, уже вне СССР, потребовался основной закон. Тогда во всенародном голосовании приняло участие 58 187 775 зарегистрированных избирателей (54,8%), большинство из которых — 32 937 630 (58,4%) проголосовали за принятие новой Конституции. На нынешнем голосовании политологи прогнозируют не меньшую активность.

«Первые данные ЦИК РФ о явке на голосовании по поправкам к Конституции говорят о том, что уровень активности россиян составит 50-55%», — заявила в разговоре с URA.RU директор департамента региональных программ ЭИСИ, кандидат политических наук Дарья Кислицына.

Ранее Центризбирком сообщил, что в первый день в голосовании приняло участие более 10 млн человек, пишет ТАСС. Таким образом, явка от числа избирателей составила 9,2%.

Кислицына отметила также, что нынешняя активность россиян сравнима с всенародным голосованием по Конституции 12 декабря 1993 года. Показатели в 55% не дадут оснований сомневаться в легитимности нынешней Конституции, так же, как это было 27 лет назад.

В то же время другой эксперт ЭИСИ, Александр Малахов, заявил, что дальнейшая активность россиян зависит от разных факторов. «Говорить о том, что каждый день будет такая активность, я бы не взялся. Но активное участие будет. В первый день голосование прошло довольно активно, и, принимая во внимание привычку человека откладывать на потом, это очень показательно», — объяснил он.

Согласно данным экзитполов ВЦИОМ на 25 июня 17:00 по московскому времени, в поддержку поправок в основной закон страны высказались 72,9% россиян из ответивших на вопросы социологов. «Изменения, которые предложены, широко и публично обсуждались, и это резонирует в обществе. Позиции, которые предлагаются к изменению, в большинстве случаев понятны и большому количеству жителей нашей страны близки», — отметил по этому поводу Малахов.

Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию стартовало 25 июня и будет идти семь дней. Президент Владимир Путин примет участие в голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля.

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