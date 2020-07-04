Партия «Коммунисты России» организует пикеты, если Валерий Фальков не уйдет в отставку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков должен подать в отставку после задержания своего зама Марины Лукашевич. Об этом заявил исполнительный секретарь центрального комитета партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

«Это правила любой цивилизованной страны. Если руководитель допустил в своем ближайшем окружении наличие такого рода криминально-финансовых скандалов, он должен уйти», — приводит слова Малинковича пресс-служба партии. По его словам, Фальков не мог не знать о подозрительных действиях своего подчиненного. Он предложил создать во всех ведомствах отделы, которые буду «сканировать» соискателей перед приемом на работу.

По мнению Малинковича, суд должен рассмотреть это дело и сделать вывод есть ли вина главы Минобра РФ в этом деле. Он подчеркнул, что подобные задержания подрывают авторитет образования в стране. Если Фальков сам не уйдет с поста, то партия «Коммунисты России» организует пикеты с требованием отправить в отставку главу ведомства, отметил Малинкович.

3 июля полиция задержала замминистра науки и высшего образования РФ Марину Лукашевич по делу о мошенничестве на 40 миллионов рублей, напоминает агентство Nation News. Сама Лукашевич не признает себя виновной, передает телеканал 360. Политолог Евгений Минченко в разговоре с URA.RU высказал мнение, что задержание подчиненной не станет ударом по главе ведомства Фалькову, а наоборот, руководство министерства может даже обернуть скандал в свою пользу.

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