Что означает задержание замминистра науки РФ для министерства

Валерий Фальков возглавил министерство в 2020 году и сохранил Марину Лукашевич в должности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Задержание замминистра науки России Марины Лукашевич не станет ударом по главе ведомства Валерию Фалькову, поскольку чиновница была взята на работу в министерство еще прошлым руководителем Михаилом Котюковым. Политолог Евгений Минченко в разговоре с URA.RU предположил, что нынешнее руководство министерства может даже обернуть скандал в свою пользу.

«В ряде регионов были примеры процессов, когда при аресте чиновников губернаторы говорили, что человек достался им „в наследство“ от прошлого руководства, поэтому какие могут быть к ним вопросы. Ключевой момент в том, когда состоялся эпизод. Плюс, можно всегда сказать, что нарушение вскрылось благодаря деятельному содействию министерства правоохранительным органам», — сказал URA.RU Минченко.

«Новый министр мог не знать о делах подчиненной. Мог считать ее хорошим специалистом и поэтому оставил в должности», — добавил в разговоре с URA.RU политолог Дмитрий Журавлев.

Замминистра науки России Марина Лукашевич была задержана в Москве 3 июля по делу об афере на 40 млн рублей. Некая предпринимательница, получив подряд от Минобрнауки РФ, заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение неких работ, однако они были выполнены некачественно.

До попадания в министерство науки РФ Марина Лукашевич четыре года работала на разных должностях в высших учебных заведениях и образовательных организациях (МФТИ, МИРЭА, ВШЭ, Ассоциация ведущих университетов, Федеральный институт развития образования, Московский центр образовательного права). В 2018 году федеральное министерство возглавил Михаил Котюков назначил Лукашевич на должность статс-секретаря — заместителя министра.

В 2020 году Михаил Котюков попал под отставку всего правительства и перешел на работу заместителем министра финансов РФ. А министром образования и науки стал теперь уже бывший ректор Тюменского госуниверситета Валерий Фальков. Он обновил часть списка своих заместителей, однако оставил Лукашевич в должности.

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