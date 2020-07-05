Гидрометцентр предупредил о 40-градусной жаре в регионах

Во многих городах России ожидается жаркая неделя Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ближайшие дни в ряде российских регионов ожидается аномальная жара. По данным синоптиков, температура воздуха прогреется до 40 градусов, из-за чего будет высокая пожарная опасность — в том числе и на Урале.

Жара в 40 градусов ожидается 5—7 июля в Саратовской, Ростовской, Астраханской областях, Калмыкии, а также под Белгородом, Воронежем и Тамбовом. «Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Башкортостане, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, Челябинской и Курганской областях, Алтайском крае и Чукотском АО», — говорится в метеорологическом прогнозе Гидрометцентра.

Лето пришло и на Урал. По данным «Гисметео», в ближайшие дни в Свердловской области воздух прогреется до +25 градусов, однако ожидаются дожди. Такой же прогноз в Челябинской и Курганской областях, а также в ЯНАО. В Тюменской области ожидается 27 градусов тепла без осадков. В ХМАО чуть прохладнее — плюс 23 градуса, возможны грозы.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что первые полгода 2020 года в России стали самыми теплыми за 130 лет метеонаблюдений, пишет RNS . Значительный вклад в этот рекорд внесли значения экстремально теплых зимних месяцев.

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