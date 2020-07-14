Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков уволился на фоне обвинений и попросил прощения у всех девушек, которым его поведение показалось оскорбительным, пишет деловая газета « Взгляд ». Член Общественной палаты России Илья Ремесло считает, что нахождение Лобкова на должности ведущего «Дождя» после скандала неприемлемо, и он должен покинуть канал, передает « Федеральное агентство новостей ».

Ранее в соцсетях начали появляться истории о домогательствах в российских медиа . Обвинения выдвинули в сторону SMM-менеджера Сбербанка Руслана Гафарова, главы проектов Сбербанка Сергея Миненко, шеф-редактора «МБХ Медиа» Сергея Простакова, фоторедактора «МБХ Медиа» Андрея Золотова и журналиста телеканала «Дождь» Павла Лобкова.

По словам журналиста, он не заметил, что люди стали иначе относиться к телесным границам и неприкосновенности. «Я продолжал рискованно шутить на эти темы, да, обнимал своих коллег, делал им сомнительные комплименты, оценивая физическую привлекательность, и намекал на близость», — признался Лобков. Журналист отметил, что не думал, что его поведение переходит границы флирта. Также он извинился за свое поведение перед всеми, кого оскорбило его поведение, а также перед руководством и подписчиками телеканала «Дождь».

«Я прошу меня понять — границы телесной неприкосновенности для меня остались на уровне 2000-х годов, когда мы считали эти приставания милой игрой, в которой участники знают свои роли и никто не идет дальше неких границ», — написал Лобков. Он подчеркнул, что никогда не применял к кому-либо насилия и шантажа.

Журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков извинился за свое поведение на фоне обвинений в домогательствах. На своей странице в Facebook он посвятил пост объяснению своего поведения.

Павла Лобкова обвинили в том, что он приставал к мужчинам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно