Журналист Лобков ответил на обвинения в домогательствах. «Мы считали эти приставания милой игрой»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание городской Думы Екатеринбурга и уход Евгения Ройзмана в отставку, тушин сергей, бородин алексей, мелехин сергей, объятия
Павла Лобкова обвинили в том, что он приставал к мужчинам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков извинился за свое поведение на фоне обвинений в домогательствах. На своей странице в Facebook он посвятил пост объяснению своего поведения.

«Я прошу меня понять — границы телесной неприкосновенности для меня остались на уровне 2000-х годов, когда мы считали эти приставания милой игрой, в которой участники знают свои роли и никто не идет дальше неких границ», — написал Лобков. Он подчеркнул, что никогда не применял к кому-либо насилия и шантажа.

По словам журналиста, он не заметил, что люди стали иначе относиться к телесным границам и неприкосновенности. «Я продолжал рискованно шутить на эти темы, да, обнимал своих коллег, делал им сомнительные комплименты, оценивая физическую привлекательность, и намекал на близость», — признался Лобков. Журналист отметил, что не думал, что его поведение переходит границы флирта. Также он извинился за свое поведение перед всеми, кого оскорбило его поведение, а также перед руководством и подписчиками телеканала «Дождь».

Ранее в соцсетях начали появляться истории о домогательствах в российских медиа. Обвинения выдвинули в сторону SMM-менеджера Сбербанка Руслана Гафарова, главы проектов Сбербанка Сергея Миненко, шеф-редактора «МБХ Медиа» Сергея Простакова, фоторедактора «МБХ Медиа» Андрея Золотова и журналиста телеканала «Дождь» Павла Лобкова.

Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков уволился на фоне обвинений и попросил прощения у всех девушек, которым его поведение показалось оскорбительным, пишет деловая газета «Взгляд». Член Общественной палаты России Илья Ремесло считает, что нахождение Лобкова на должности ведущего «Дождя» после скандала неприемлемо, и он должен покинуть канал, передает «Федеральное агентство новостей».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...