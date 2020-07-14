В соцсетях публикуют признания о домогательствах в СМИ. «Лез, клялся в любви, звал в отель». СКРИНЫ

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Обвинения в сторону представителей российский медиа выдвинули несколько человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пользователи соцсетей начали массово делиться историями о домогательствах в российских медиа. Обвинения уже выдвинули в сторону SMM-менеджера Сбербанка Руслана Гафарова, главы проектов Сбербанка Сергея Миненко, шеф-редактора «МБХ Медиа» Сергея Простакова, фоторедактора «МБХ Медиа» Андрея Золотова и журналиста телеканала «Дождь» Павла Лобкова.

Несколько пользователей соцсети Twitter рассказали о неподобающем поведении сотрудника Сбербанка Руслана Гафарова, а одна из предполагаемых пострадавших обвинила его в изнасиловании. По словам девушек, Гафаров очень часто вел себя фамильярно и приставал к ним, тогда как многие отмечали, что такое поведение для сотрудника Сбербанка «нормальное».

Об агрессивном приставании другого сотрудника Сбербанка Сергея Миненко рассказала журналистка Анна Чесова. «Этот чувак в разгар веселья при всех подошел ко мне и громко сказал: „Чесова, ну когда мы уже займемся сексом“», — написала девушка в Twitter. Получив отказ, Миненко, по словам Чесовой, назвал ее старой и страшной. Позже о его приставаниях рассказали и другие девушки.

На момент написания новости получить комментарии Руслана Гафарова и Сергея Миненко не удалось. Однако в беседе с «Ридусом» они отказались комментировать эти обсуждения в соцсетях.

Обвинения в домогательствах прозвучали и в адрес шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова. После этого в своем telegram-канале он заявил, что принимает упреки всех девушек и попросил у них прощения. Кроме того, Простаков принял решение уволиться из «МБХ Медиа» из-за обвинений в свой адрес и удалил свой аккаунт в Twitter.

Фоторедактор «МБХ Медиа» Андрей Золотов также отреагировал на обвинения, заявив, что это был «групповой секс по обоюдному согласию», в котором он не участвовал. Вместе с тем бывшая девушка Золотова рассказала об его абьюзивном поведении и изменах. Фоторедактор «МБХ Медиа» признал, что виноват перед ней, и отметил, что проработал свое поведение.

Пользователь Twitter Саша Сырников заявил, что его домогался ведущий «Дождя» Павел Лобков. По словам молодого человека, это происходило, когда он стажировался на этом телеканале. О похожих случаях домогательства позже рассказали и другие пользователи соцсети.

На момент написания новости получить комментарий Павла Лобкова не удалось — имеющийся в распоряжении редакции номер оказался не доступен.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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