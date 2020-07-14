Обвинения в сторону представителей российский медиа выдвинули несколько человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пользователи соцсетей начали массово делиться историями о домогательствах в российских медиа. Обвинения уже выдвинули в сторону SMM-менеджера Сбербанка Руслана Гафарова, главы проектов Сбербанка Сергея Миненко, шеф-редактора «МБХ Медиа» Сергея Простакова, фоторедактора «МБХ Медиа» Андрея Золотова и журналиста телеканала «Дождь» Павла Лобкова.

Несколько пользователей соцсети Twitter рассказали о неподобающем поведении сотрудника Сбербанка Руслана Гафарова, а одна из предполагаемых пострадавших обвинила его в изнасиловании. По словам девушек, Гафаров очень часто вел себя фамильярно и приставал к ним, тогда как многие отмечали, что такое поведение для сотрудника Сбербанка «нормальное».

Привет, я Лера. Меня изнасиловал Руслан Гафаров на домашней вечеринке у меня дома в 2018 и извинился через 2 года. Мы все были в курсе масштабов проблемы. Больше всего в этой ситуации меня поражали подруги и знакомые девочки, которые знали и продолжали с ним общаться https://t.co/FvX2gRtvlu — Шабольника (@v_kosmos) July 13, 2020

Об агрессивном приставании другого сотрудника Сбербанка Сергея Миненко рассказала журналистка Анна Чесова. «Этот чувак в разгар веселья при всех подошел ко мне и громко сказал: „Чесова, ну когда мы уже займемся сексом“», — написала девушка в Twitter. Получив отказ, Миненко, по словам Чесовой, назвал ее старой и страшной. Позже о его приставаниях рассказали и другие девушки.

Сергей Миненко, о котором пишет Аня, лапал меня на солянке, обнимал и не отпускал меня, дышал мне в ухо и говорил «может поедем ко мне», пока я вяло говорила «ну не надо», так что @alexskryll пришёл и позвал меня курить, чтобы увести меня от него https://t.co/w8FFrVPdvM — саша семенова ??????????????????? (@blokalike) July 13, 2020

Я несколько лет назад имела несчастье пойти с Миненко на встречу (предложил обсудить работу). Кончилось его агрессивными приставаниями. Поехал провожать меня до дома. Я была напугана и в каком-то оцепенении, не знала, как отделаться. — Ольга Бешлей (@OlgaBeshley) July 13, 2020

На момент написания новости получить комментарии Руслана Гафарова и Сергея Миненко не удалось. Однако в беседе с «Ридусом» они отказались комментировать эти обсуждения в соцсетях.

Обвинения в домогательствах прозвучали и в адрес шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова. После этого в своем telegram-канале он заявил, что принимает упреки всех девушек и попросил у них прощения. Кроме того, Простаков принял решение уволиться из «МБХ Медиа» из-за обвинений в свой адрес и удалил свой аккаунт в Twitter.

Это про шеф-редактора МБХ медиа @prosto_takov. Есть и другие истории, их пока боятся рассказывать по понятным причинам pic.twitter.com/9dtHnLzJyH — Валя (@valya_de) July 13, 2020

ко мне простаков приставал на вечеринке наших общих друзей в начале весны. меня это никак не травмировало, потому что, к сожалению, такого опыта в моей жизни было много, но я не могу говорить за других девочек. — 100% лёха свотин (@vnaturezalepilo) July 13, 2020

Фоторедактор «МБХ Медиа» Андрей Золотов также отреагировал на обвинения, заявив, что это был «групповой секс по обоюдному согласию», в котором он не участвовал. Вместе с тем бывшая девушка Золотова рассказала об его абьюзивном поведении и изменах. Фоторедактор «МБХ Медиа» признал, что виноват перед ней, и отметил, что проработал свое поведение.

Пользователь Twitter Саша Сырников заявил, что его домогался ведущий «Дождя» Павел Лобков. По словам молодого человека, это происходило, когда он стажировался на этом телеканале. О похожих случаях домогательства позже рассказали и другие пользователи соцсети.

На момент написания новости получить комментарий Павла Лобкова не удалось — имеющийся в распоряжении редакции номер оказался не доступен.

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