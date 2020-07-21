Полпред Трутнев не стал представлять врио главы Хабаровского края

Михаила Дегтярева представил замполпреда Григорий Куранов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев был представлен региональному правительству заместителем полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Григорием Курановым.

«Представление нового главы края проходит в здании регионального кабмина в Хабаровске», — уточнили в пресс-службе правительства Хабаровского края. Правительству его представил Куранов, который сам рассматривался как кандидат на пост врио губернатора Хабаровского края.

Сам полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на представлении не присутствовал, хотя ранее он лично приезжал в Хабаровск, чтобы урегулировать ситуацию с митингами в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала. Трутнев переложил обязанность по представлению Дегтярева на своего заместителя, так как для него это могло стать унижением, сообщил источник URA.RU в правительстве Хабаровского края. Ранее собеседники агентства передавали, что президент РФ Владимир Путин отверг двух его кандидатов, а регион тем самым стал иллюстрацией ошибочных действий полпреда.

«Для Трутнева назначение Дегтярева — это проигрыш, не оценка его работы, а признание того, что предложенные им способы решения проблемы с протестами, не пригодны. Это удар не только по самолюбию, но и по позициям во властных раскладах. Но то, что Дегтярева представил не он, а Куранов, — не чисто эмоциональная реакция», — рассказал URA.RU политолог Анатолий Макаров.

По его словам, положение Трутнева осложнено тем, что ему нужно оставаться сейчас в Москве, чтобы не потерять после такого удара свое влияние. Также опасность назначения Дегтярева для полпреда заключается в том, врио главы региона становится политически токсичным — жители края его не примут, а тот, кто его привез, получит дозу «радиации» от этого негатива. И если бы Дегтярева представлял сам Трутнев, то ему пришлось бы общаться со СМИ, а его заместителю можно ограничиться формальным выступлением перед депутатами и чиновниками, заключил эксперт.

Однако политолог Алексей Мартынов заявил URA.RU, что не стоит искать в происходящем политическую подоплеку. Он предположил, что Трутнев вероятно просто был занят другими делами. Отметим, что сегодня в 11.00 (мск) у полпреда назначена пресс-конференция в пресс-центре «Интерфакса».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона был назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, член партии ЛДПР Михаил Дегтярев.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.