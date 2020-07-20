Путин отверг двух кандидатов от Трутнева на место Фургала

У Юрия Трутнева будет возможность взять реванш у Владимира Жириновского Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

При назначении врио главы Хабаровского края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева были отвергнуты два кандидата, предложенные полпредом в ДФО Юрием Трутневым, рассказали URA.RU источники. Теперь лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отбивший у конкурентов пост для своего партийца, несет прямую ответственность за погашение митингов в регионе. Правда, хабаровчане обещают отплатить 74-летнему политику новыми протестами за предательство арестованного экс-главы региона Сергея Фургала.

Президент России Владимир Путин 20 июля в связи с утратой доверия отправил в отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (ЛДПР), арестованного по подозрению в причастности к убийствам 15-летней давности. В этот же день глава государства провел онлайн-встречу с другим представителем ЛДПР, депутатом Госдумы Михаилом Дегтяревым и предложил ему стать врио главы региона. Во время беседы Путин похвалил Дегтярева за большой политический опыт и качественное образование.

Владимир Путин по ВКС предложил Михаилу Дегтяреву новую должность Фото: kremlin.ru

«Михаил Владимирович, это работа в прямом смысле слова в интересах людей. Хабаровский край — один из крупнейших субъектов Российской Федерации с очень мощным промышленным потенциалом, с самобытной культурой, с очень талантливыми, деятельными людьми. Это, безусловно, потребует от вас полной отдачи сил и демонстрации всех ваших навыков, способностей, талантов, — сказал Путин, а затем задал Дегтяреву главный вопрос в его политической карьере. — Готовы вы к такой работе?»

Либерал-демократ без промедления ответил, что готов «немедленно» выехать в регион, ведь «на повестке — вопросы устойчивой работы правительства Хабаровского края, подготовка к отопительному сезону, а также борьба с распространением коронавирусной инфекции». «Хабаровский край сегодня лидирует по количеству инфицированных и находящихся в стационарах среди всех регионов Дальневосточного федерального округа», — сказал Дегтярев. С первым докладом о состоянии дел он пообещал выступить перед Путиным через месяц. Президент согласился: «Разумеется, нужно все внимательно посмотреть, на то хозяйство, которым вам придется сейчас заниматься, и сформулировать свои предложения, просьбы к федеральному центру».

Владимиру Жириновскому придется лично отвечать за погашение протестов в регионе Фото: Анна Майорова © URA.RU

На то, чтобы найти замену задержанному 9 июля Сергею Фургалу, у федерального центра ушло 11 дней. Источник URA.RU рассказал, что двух своих кандидатов на пост продвигал и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. Первый — его зам Григорий Куранов (о нем ранее уже писало URA.RU), второй — замгендиректора принадлежащего «Роснефти» дальневосточного завода «Звезда» Александр Колбин.

Кандидатуры были отвергнуты потому, что Трутнев провалил работу с нейтрализацией протестов населения в Хабаровском крае, которые идут уже 10 дней, полагает инсайдер агентства. Политолог Анатолий Макаров, много лет проработавший на Дальнем Востоке, объяснил, что в сложившейся обстановке федеральному центру было важнее успокоить лидера ЛДПР Владимира Жириновского, угрожающего поддержать протестующих хабаровчан.

Михаила Дегтярева ждут в Хабаровском крае уже завтра Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Критерий „принадлежности к партии“ стал выше остальных. Поэтому трутневские кандидатуры проиграли Дегтяреву. Кроме того, Куранов — не местный и не примечателен ничем, кроме своих профессиональных и личных качеств. Колбина связывают с одной из хабаровских элитных групп, которая, дорвавшись до власти, может устроить передел собственности. Да и вообще не известно, какие еще скелеты у него в шкафу», — сказал URA.RU Анатолий Макаров.

Однако теперь лидер ЛДПР Жириновский, завоевавший для своей партии пост главы региона, оказался в трудной ситуации. За оказанное Кремлем доверие он будет лично нести ответственность за успокоение протестов в Хабаровском крае, согласился в разговоре с URA.RU хабаровский политолог Илдус Ярулин. А персона Дегтярева, по мнению эксперта, не способна устранить негативные настроения среди жителей края — в 2018 году, во время губернаторских выборов, люди голосовали за Фургала, а не за ЛДПР.

«Среди хабаровчан Фургал не отождествляется с ЛДПР. Для большинства жителей не важна его партийная принадлежность. Даже если Дегтярев прилетит и сделает заявление о том, что он будет добиваться суда над предшественником в Хабаровске, а не в Москве, и снимет определенные барьеры, останется значительная часть жителей, которые будут требовать возвращения на пост Фургала», — сказал агентству Ярулин.

Осложняться положение партии будет тем, что хабаровчане воспримут действия Жириновского, как предательство Фургала, не исключает руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. Еще 9 июля лидер ЛДПР угрожал выходом фракции из Госдумы из-за ареста однопартийца, а теперь его команда будет гасить протест жителей, чтобы сохранить должность за другим либерал-демократом. При этом времени на то, чтобы наладить обстановку в Хабаровском крае, у партийцев не так уж много. Выборы губернатора намечены на осень 2021 года, но могут быть перенесены на весну, если Центризбирком добьется смены даты Единого дня голосования, подчеркнул Ярулин: «Даже до сентября переломить негативные процессы в сознании людей будет очень сложно».

Анатолий Макаров считает, что важным аспектом в работе по подавлению протестов будет достижение договоренностей с командой Фургала в руководстве Хабаровского края, которая может и не организует протесты, но создает для них «комфортные условия» (на акциях задержали всего трех человек). В то же время нестабильность в регионе открывает для Трутнева перспективу взять реванш у либерал-демократов. Политолог Поляков считает, что полпред может дождаться, пока население «окончательно разочаруется в Дегтяреве», и вновь предложить своих кандидатов на пост главы Хабаровского края к выборам 2021 года. Директор экспертно-аналитического центра «Северо-Запад» Екатерина Колесникова в своем telegram-канале аналогично предположила, что Дегтярев не пойдет на выборы 2021 года: «Сейчас этим назначением попытаются снизить градус протеста. Но ближе к делу назначат нового врио».

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