В России изменят начисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с COVID-19, будет рассчитываться в двойном объеме. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Уточняется, что соответствующее решение было принято по поручению российского президента Владимира Путина.
«Для медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом или подозрением на него, устанавливаем особый порядок исчисления пенсионного стажа. Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня», — цитирует ТАСС Мишустина. Норма будет действовать с 1 января до конца сентября текущего года.
Как уточнил премьер, благодаря этому решению ежегодно около четырех тысяч медиков смогут досрочно выйти на пенсию. На выплаты для них каждый год будет выделяться дополнительно по 325 млн рублей, однако, по словам Мишустина, в бюджете предусмотрены соответствующие средства.
В начале апреля для медиков, работающих с пациентами с COVID-19, установили спецнадбавки. В июле Владимир Путин поручил правительству продлить медработникам доплаты на фоне пандемии коронавируса еще на два месяца. Также правительство выделило 5 миллиардов рублей на отпускные для медицинских работников, которые получали доплаты за работу с пациентами с коронавирусом, напоминает «Национальная служба новостей».
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