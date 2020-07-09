Путин поручил продлить доплаты медработникам

Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить медработникам доплаты на фоне пандемии коронавируса еще на два месяца. Перечень поручений, составленный по итогам обращения главы государства к россиянам, опубликован на сайте Кремля.
«Продлить на два месяца осуществление ранее установленных федеральных доплат к зарплате за особые условия труда медицинским, социальным и иным работникам в связи с распространением коронавируса», — говорится в сообщении. Президент РФ также поручил выделить средства для ежегодного оплачиваемого отпуска сотрудникам больниц. Доклад правительство должно представлить до 10 июля.
Также глава государства поручил кабмину предпринять меры для восстановления численности занятого населения до уровня прошлого года к четвертому кварталу 2021 года. Кроме того, было поручено обеспечить при формировании бюджета на 2021 и 2022—2023 годы увеличение доли расходов на здравоохранение и образование.
Спецнадбавки для медиков, работающих с пациентами с COVID-19, установили в начале апреля. Для врачей доплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тысяч, для младшего медперсонала — 25 тысяч. Врачи скорой помощи получают выплату в 50 тысяч, а фельдшеры, медсестры и водители машин — 25 тысяч рублей в месяц. Только в июле на выплаты врачам правительство направило 7,5 млрд рублей, передает ОТР.
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