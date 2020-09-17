Холдинг Пумпянского ушел с крупнейшей фондовой биржи

Решение о выходе с биржи было принято на заседании совета директоров ТМК 8 апреля Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Трубная металлургическая компания» (ТМК, председатель совета директоров — миллиардер Дмитрий Пумпянский) 17 сентября объявила о выводе ценных бумаг с Лондонской фондовой биржи. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

«Публичное акционерное общество „Трубная Металлургическая Компания“ объявляет об аннулировании листинга и допуска к торгам на Лондонской фондовой бирже глобальных депозитарных расписок, каждая из которых удостоверяет права на четыре обыкновенные акции общества», — говорится в сообщении. Решение о выходе с биржи было принято 8 апреля на заседании совета директоров ТМК. Тогда компания уточнила, что размещение глобальных депозитарных расписок «больше не является стратегическим приоритетом общества». Вице-президент компании Владимир Шматович объяснял намерение уйти с биржи падением ликвидности торгов в Лондоне. Адвокат и финансовый аналитик Дмитрий Земеров в беседе с URA.RU оценил действия ТМК как окончательное переориентирование компании с международного на внутренний рынок.

Холдинг ТМК объединяет более 20 предприятий в США, Канаде, Румынии, Казахстане и России, в том числе и в Свердловской области. В числе клиентов ТМК — «Роснефть», «Газпром», «Транснефть», «Лукойл», Shell, Total. Основным бенефициаром ТМК является председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский. Лондонская фондовая биржа считается самой интернациональной — на ней торгуется 50% акций компаний со всего мира.