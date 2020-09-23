В правительстве РФ предупредили регионы о нехватке денег

Андрей Белоусов считает, что регионам нужно разрешить брать как можно больше займов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Бюджеты регионов РФ вернутся к докризисному уровню только через два года. Такой прогноз, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, дал вице-премьер Андрей Белоусов.

«Один из рисков для экономики сегодня — медленное восстановление бюджетов субъектов федерации. Прибыль и налог на прибыль, [которые пополняют региональные бюджеты], отстает от роста. Восстановление объема доходов во многих регионах к докризисному уровню произойдет не раньше 2022 года», — пояснил зампред российского правительства.

Поэтому регионам стоит разрешить брать как можно больше займов, считает Белоусов. «Мы сейчас продляем разрешения в части выпадающих доходов и в части антикризисных мероприятий, а дальше будем смотреть по развитию ситуации. Я думаю, в 2022 году мы вернемся к этой теме», — подчеркнул вице-премьер.

Ранее тяжелые времена регионам предрекал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, основной удар по ним придется на следующий год, поэтому властям нужно подумать, как его смягчить. Экономисты сочли, что таким образом градоначальник запустил спор о финансовой свободе регионов от федерального центра.