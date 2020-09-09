Собянин заступился за губернаторов: в 2021 году им не на что жить

Большинство регионов столкнулось с финансовыми проблемами, которые станут еще острее в 2021 году. Ситуацию может спасти федерализация Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис 2020

Министр финансов РФ Антон Силуанов и мэр Москвы Сергей Собянин вернули в повестку тему федерализации. Возник негативный для губернаторов сигнал: власти России впервые за три года воспользовались Фондом национального благосостояния (ФНБ), чтобы покрыть дефицит федерального бюджета. Это, по мнению Собянина, скажется на регионах, которые ждут трудные времена. Поэтому было предложено разработать новую финансовую стратегию. Заявление было воспринято, как возвращение спора о федерализации.

Антон Силуанов, выступая на стратегической сессии Московского финансового форума, заявил, что из-за кризиса Минфину пришлось впервые с 2017 года прибегнуть к Фонду национального благосостояния (ФНБ) и взять оттуда 3,6 млрд рублей на покрытие дефицита федерального бюджета. «Нам пришлось резко увеличить заимствования и выделять приоритеты среди расходов. В этом году у нас дефицит бюджета будет около 4% ВВП, а изначально планировали профицит чуть меньше 1% ВВП», — пояснил он.

Антон Силуанов и Сергей Собянин выступали на Московском финансовом форуме 8 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Его выступление дополнил Сергей Собянин, который предрек из-за этого серьезные проблемы в регионах. «Большинство столкнутся с ними на следующий год. Бюджетные ограничения будут сохраняться, причем очень серьезные и в течение определенного периода времени», — считает градоначальник. Также он предложил обсудить, как регионы, оставшиеся один на один с кризисом, можно будет поддержать в 2021 году.

Во время пандемии регионы действительно понесли внушительные финансовые потери. К примеру, губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что из-за кризиса субъект недополучит 36 млрд рублей (20% от запланированных доходов), а ЯНАО, по словам главы округа Дмитрия Артюхова, — 55 млрд рублей (9%). Свердловский бюджет по итогам 2020 года может недосчитаться 60-70 млрд (35%), челябинский — 50 млрд (30%), курганский — более 4 млрд (10%), а ХМАО — 54 млрд рублей (24%), сообщают источники URA.RU. Пермский минфин отчитался, что к 1 сентября получил только 52% от доходов — 64,8 млрд рублей из 163,3 млрд запланированных. В целом по стране регионы потеряли почти два триллиона рублей, говорится в отчете Счетной палаты, опубликованном на сайте аудитора.

Наталья Зубаревич считает, что большинство регионов не выживет без федеральной поддержки Фото: Анна Майорова © URA.RU

В следующем году дефицит станет еще острее, заявила в разговоре с URA.RU директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. «Если центр начнет экономить на всех регионах — чего можно ожидать в контексте того, что он начал распечатывать ФНБ на покрытие общего дефицита — то богатые (Тюменская область, ЯНАО, Сахалин) переживут, а остальные — нет», — считает экономист.

Регионы уже начали готовиться к сложному 2021 году. Как сообщил URA.RU источник, близкий к правительству одного из регионов УрФО, бюджеты на следующий год, которые были почти готовы, будут оптимизироваться.

Ситуация требует от Москвы решения о фискальной децентрализации, уверен директор Центра региональной политики РАНХиГС, член Общественного совета при Минфине РФ Владимир Климанов. «Министр и градоначальник своими словами вернули в повестку тему о необходимости финансовой самостоятельности регионов, которая обсуждалась перед написанием нацплана по спасению экономики, но ушла в никуда после пандемии», — пояснил он URA.RU.

Идея фискальной независимости регионов обсуждалась еще с весны: глава Счетной палаты Алексей Кудрин настаивал, что губернаторы, получив во время пандемии новые полномочия, проявили себя с лучшей стороны, и теперь этот тренд нужно закрепить. Федерализацию он называл одним из инструментов для разгона экономики, которые нужно включить в национальный план по ее восстановлению

«Призывы Собянина и Силуанова изменить ситуацию дают надежду, что губернаторам дадут больше финансовых свобод, которые они не получили в пандемию. Регионам нужны собственные экономические инструменты для генерации денег и развития, особенно в грядущий год, поэтому федерализация неизбежна», — сказал журналисту агентства председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ Андрей Максимов.

Финансовая децентрализация невозможна без корректировки всей финансовой системы, парирует Зубаревич. Для этого, по ее словам, придется пойти на расщепление федеральных налогов и перераспределение нефтегазовых доходов. Но центр не согласится на такие изменения, поскольку это инструмент влияния на регионы, большинство которых финансово зависимы от Москвы. «Регионам нужны четкие процедуры отладки экономики, а не формулы распределения дотаций. Однако пока не поменялась финансовая система страны, говорить о частичной федерализации можно, а вот о полноценной, которую ждут губернаторы, — нельзя», — заключила собеседница URA.RU.