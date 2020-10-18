Появилось видео сбитого над Степанакертом беспилотника

Так выглядит Степанакерт после ночного обстрела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Степанакерте снова звучат взрывы. Очевидцы сообщают о сбитом беспилотнике азербайджанской армии.

«В окрестностях Степанакерта прозвучал сильный взрыв», — передает корреспондент URA.RU с места событий. По предварительной информации, это следствие атаки ПВО республики на беспилотник, запущенный со стороны Азербайджана.

Конфликт между Азербайджаном и Нагорным Карабахом обострился в конце сентября. Сегодня, 18 октября, было объявлено перемирие, однако оно продержалось несколько часов. Боестолкновения продолжаются. Вчера Азербайджан заявил о ракетном обстреле города Гянджа, в результате которого погибли 12 мирных жителей, еще 40 получили ранения.