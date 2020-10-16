Баку сообщил о 12 погибших и 40 раненых при ударе по Гяндже

Количество погибших в результате ракетного обстрела азербайджанского города Гянджа увеличилось до 12 человек. Еще 40 человек ранены, сообщили в Генеральной прокуратуре АР.
«В результате ракетного обстрела около 01:00 (по местному времени, 00:00 мск) 17 октября центра города Гянджа погибли 12 человек, ранены более 40 гражданских лиц, нанесен серьезный ущерб гражданской инфраструктуре и транспортным средствам», — говорится в сообщении. Волонтеры и спасатели продолжают доставать людей из-под завалов.
Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев сообщил, что Гянджа и Мингечевир подверглись ракетному обстрелу со стороны Армении. В результате удара по Гяндже разрушено более 20 домов.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха обострился в конце сентября. Турция сразу же заявила о полной поддержке Азербайджана. В октябре главы МИД Азербайджана и Армении провели переговоры в Москве и заключили соглашение о перемирии, но оно сразу же стало нарушаться.
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