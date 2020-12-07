Экс-министр труда призвал урезать новогодние каникулы до 3 дней

Сергей Калашников считает, что россиянам не стоит отдыхать 10 дней подряд Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Новогодние каникулы в РФ стоит сокращать каждый год на 1-2 дня, потому что россияне отдыхают слишком долго. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал экс-министр труда РФ, зампред комитета Госдумы России по экономической политике Сергей Калашников.

«Очень разумно сокращать новогодние каникулы на 1-2 дня каждый год, пока они не превратятся в нормальные трехдневные гуляния», — рассказал Калашников. По его словам, россиянам не стоит отдыхать 10 дней подряд.

Калашников считает, что долгий отдых вредит организму. Кроме этого, отсутствие лишних выходных благоприятно скажется на экономике России. При этом Калашников подчеркнул, что нельзя полностью отменять новогодние каникулы. «Люди должны отдыхать. Это традиционный праздник», — подчеркнул экс-министр труда.

Ранее депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко рассказал, что стоит отменить новогодние каникулы в России, так как они плохо сказываются на экономике и здоровье людей. Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал приостановить авиасообщение с Турцией на время новогодних праздников, передает «Дни.ру».