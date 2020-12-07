Онищенко потребовал отменить новогодние каникулы в России

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VI Международная конференция по ВИЧ-СПИДу в восточной Европе и Центральной Азии, третий день. Москва, онищенко геннадий, указательный палец
Геннадий Онищенко подчеркнул, что люди чаще травмируются и отравляются во время новогодних праздников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новогодние каникулы негативно сказываются на здоровье россиян и на экономике РФ, поэтому длинные выходные стоит отменить. Об этом рассказал академик РАН, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

«Первая декада января — это самые напряженные дни для скорой помощи, и так по всей стране», — цитирует РИА «Новости» Онищенко. Поэтому нужно отказаться от длинных выходных в январе, заключил он. Врач подчеркнул, что люди чаще травмируются и отравляются во время новогодних праздников. Кроме этого, январские каникулы негативно отражаются на экономике, уверен он.

Онищенко рассказал, что в предыдущие года количество травм и отравлений снижалось из-за того, что многие вылетали за границу на новогодние праздники. В этом году ситуация осложняется пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии COVID-19 Новый год многие россияне будут проводить иначе, чем раньше, передает телеканал 360. В частности, запланированы онлайн-корпоративы и онлайн-елки. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов призвал закрыть Турцию на новогодние праздники.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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