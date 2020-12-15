В челябинском парламенте готовятся к кадровым изменениям

Новым депутатом заксобрания Челябинской области станет руководитель регисполкома «ЕР» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новым депутатом законодательного собрания Челябинской области станет руководитель регионального исполкома «Единой России» Денис Моисеев. Как сообщили URA.RU в региональном отделении «ЕР», кандидатура Моисеева 16 декабря одобрена на заседании президиума областного политсовета.

«Перед этим его кандидатуру согласовали с Генсоветом „ЕР“ в Москве, после чего вынесли на заседание президиума, — пояснили URA.RU в челябинском отделении „ЕР“. — На сессии заксобрания 24 декабря будет принято решение о наделении Моисеева полномочиями депутата заксобрания».

В партии отметили, что заседание президиума проходило в режиме заочного голосования, без отдельного заседания по ВКС. Президиум также одобрил кандидатуру Елены Стариковой, которая должна войти в состав облизбиркома.

Моисеев участвовал в выборах в заксобрание по спискам «Единой России», но ему не хватило голосов, чтобы получить мандат депутата. Место в заксобрании освободилось после того, как 15 декабря сложил свои полномочия депутат Евгений Андреев. Андреев отказался от кресла депутата, так как собирается занять одну из руководящих должностей в новом составе общественной палаты региона.