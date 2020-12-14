Найдена замена единороссу, покинувшему челябинский облизбирком

Алексей Малофеев покинул облизбирком в конце ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новым членом избирательной комиссии Челябинской области станет Екатерина Старикова, которая займет должность уволившегося единоросса Алексея Малофеева. Ее кандидатура согласована с губернатором Алексеем Текслером, после чего будет утверждена на заседании областного президиума «ЕР».

«Малофеев вошел в состав облизбиркома по квоте заксобрания региона от „ЕР“, — пояснили URA.RU в областном политсовете партии. — Решено делегировать вместо него Старикову. Ее кандидатура одобрена губернатором, областным партийным лидером Алексеем Текслером. Это кадровый лифт: „ЕР“ дает возможность роста, как это было с бывшим мэром Южноуральска Александром Лазаревым, ставшим первым вице-спикером заксобрания области».

Стариковой 38 лет, она член «Единой России». По окончании Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) по специальности «Юриспруденция» работала в Еманжелинском и Коркинском судах секретарем суда и судебного заседания, с 2013 по 2016 год возглавляла отдел правового обеспечения управления образования администрации Коркинского муниципального района. С 2014 года работала в избиркомах, с 2016 года была секретарем территориальной избирательной комиссии (ТИК) Коркинского района. «Мы знаем ее как грамотного специалиста. Хорошо, что в нашей системе есть возможность для карьерного роста», — заявил URA.RU председатель облизбиркома Сергей Обертас.

Малофеев работал в облизбиркоме с правом решающего голоса с 10 июня 2019 года, а до этого несколько лет руководил региональным исполкомом «ЕР». Причины, побудившие его написать заявление об увольнении, он не комментирует. Депутаты заксобрания области приняли отставку Малофеева 26 ноября.