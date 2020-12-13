Евгений Андреев (слева) сложит полномочия депутата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Евгений Андреев, избранный по спискам «Единой России» в сентябре, на сессии 15 декабря сложит полномочия. Об этом URA.RU сообщил источник в ЗСО. Андрееву поступило предложение стать одним из руководителей общественной палаты региона.

«Депутаты рассмотрят вопрос, в ЗСО появится вакансия. Судьбу мандата решит президиум ЕР. Мандат передадут тому, кто был в списках ЕР на выборах в ЗСО, но ему не хватило голосов», — рассказал URA.RU инсайдер. — Андреев будет одним из руководителей общественной палаты, которая будет сформирована в 2021 году. Текслер готовит особые задачи для новой палаты».

«Да, действительно, я завтра слагаю полномочия, — подтвердил URA.RU Андреев. — И готовлюсь к тому, чтобы войти в новый состав палаты. Мне кажется важным и интересным взаимодействие общественной структуры и власти в решении важных для региона вопросов».

Андреев избрался в состав ЗСО по спискам ЕР в Саткинской территориальной группе. По данным URA.RU его мандат достанется руководителю регионального исполкома ЕР Денису Моисееву.