Владимир Жириновский напомнил план Черчилля об уничтожении СССР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратил внимание на то, что представители коммунистической партии используют несуществующую фразу бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, чтобы очистить репутацию советского лидера Иосифа Сталина. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале.

«Где элементарная этическая воздержанность коммунистов? Прекратите обелять диктатора, да еще и с помощью человека, который ненавидел Россию и сам намеревался ее уничтожить», — написал Жириновский. Он подчеркнул, что представители КПРФ предписывают Черчиллю фразу о том, что Сталин принял Россию с сохой, а оставил с ядерной бомбой. Политик отметил, что премьер-министр Великобритании называл советского лидера диктатором и более того сам планировал уничтожение Советского Союза еще в 1945 году.

Ранее Российский телеведущий Владимир Познер назвал действия Сталина на посту главы государства преступными. Также журналист считает этого советского лидера одним из величайших преступников в истории человечества. 21 декабря прошел ровно 141 год со дня рождения Сталина, напоминает « Федеральное агентство новостей ».