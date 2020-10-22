Познер оценил роль Сталина в истории человечества

Российский телеведущий Владимир Познер оценил роль советского лидера Иосифа Сталина в мировой истории. Его действия на посту главы государства он назвал преступными.
Мнение журналиста опубликовано в разделе «общение». Там один из пользователей обратился к Познеру с мыслью о том, что действия Сталина немногим отличались от действий других исторических персон. «Можем ли мы судить Сталина с позиции современных взглядов? Что делал такого Сталин, чего не делали руководители других стран? Концлагеря придумали англичане задолго до Сталина, в САСШ [США] в сталинские времена вообще скрытое рабство было, а индейские резервации есть до сих пор», — спросили у журналиста.
Последний, в свою очередь, с этим не согласился, подчеркнув, что с таким же успехом можно отказаться от осуждения Гитлера. «Что такое „скрытое рабство“ в США, я не знаю, а что такое рабский труд миллионов зеков на так называемых „сталинских стройках“, я знаю точно, поскольку знал тех, кто и были рабами», — ответил Познер. В заключении он добавил, что считает Сталина «одним из величайших преступников в истории человечества, над которыми суду истории еще предстоит свершиться».
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