Собчак грозит уголовное дело за разжигание ненависти

Собчак обвиняют в разжигании ненависти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущую Ксению Собчак обвинили в разжигании ненависти из-за ее предновогоднего видео «Кровавый мюзикл» и песню «Антитела». Недовольные деятельностью журналистки написали заявление в прокуратуру. Об этом сообщила сама Собчак в своем аккаунте Instagram.

«Обожаю такие письма счастья», — написала телеведущая, выложив в сторис фото документа.

Телеведущую подозревают в нарушении статьи 228 Уголовного кодекса РФ — «Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Причиной стало использование таких оскорблений, как «гниды», «шваль» и других слов в тексте песни «Антитела. «Можно сделать вывод, что гражданка Собчак К. А. возбуждает ненависть по отношению к группе лиц, объединенных общим признаком — отсутствие антител», — говорится в документе. Правоохранительные органы планируют провести судебную экспертизу видео Ксении Собчак и сообщить о ее результатах письменно.

Ранее сообщалось, что Собчак стала самым цитируемым журналистом 2020 года. Рейтинг составила компания «Медиалогия». В течение года высказывания Собчак процитировали более 249 273 раз. Одним из самых популярных стал рассказ об инциденте в Свердловской области. Кроме этого, в СМИ цитировали шоу Собчак «Док-ток» про дело сестер Хачатурян, а также заявление, что ведущая подает в суд на немецкое издание Business Insider за клевету.