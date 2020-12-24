Собчак стала самым цитируемым журналистом после поездки к Сергию

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Среднеуральский женский монастырь, где было совершенно нападение на на съемочную группу телеведущей Ксении Собчак. Свердловская область, собчак ксения
О поездке Ксении Собчак к схиигумену Сергию больше всего писали СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак стала самым цитируемым журналистом 2020 года. Одним из самых растиражированных высказываний журналистки стало заявление, связанное со скандалом в Среднеуральском женском монастыре, духовником которого являлся скандальный схимонах Сергий.

Рейтинг составила компания «Медиалогия». В течение года высказывания Собчак процитировали более 249 273 раз. Одним из самых популярных стал рассказ об инциденте в Свердловской области. «Ксения Собчак заявила, что на нее и ее съемочную группу напали в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, в котором она собирала материал для своего расследования о схиигумене Сергии», — сообщается в отчете «Медиалогии».

Кроме этого, в СМИ цитировали шоу Собчак «Док-ток» про дело сестер Хачатурян, а также заявление, что ведущая подает в суд на немецкое издание Business Insider за клевету. После Собчак по цитируемости идут журналист Владимир Познер и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Летом 2020 года произошел конфликт между Собчак и служителями Среднеуральского женского монастыря, которым руководил опальный отец Сергий. По словам журналистки, служители избили ее оператора и отобрали видеокамеру. После инцидента Собчак обратилась в Следственный комитет. Но следователи отказались заводить уголовное дело по драке в монастыре.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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